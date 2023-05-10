台中捷運今（10）日中午行經豐樂站時，路邊施工高樓的吊臂突然墜落，當場砸中捷運車廂，釀成1死10傷事故。意外發生後，該工程的建商興富發也火速道歉，承諾配合調查，絕不推拖相關賠償。對此，律師陳君瑋參照花蓮太魯閣翻覆事件的判決，認為恐怕會有國賠法的相關責任。

興富發發言人廖昭雄今日下午受訪時90度鞠躬，向受傷民眾及亡者家屬道歉，表示無論是醫療或是補償，都會做到最大誠意的撫慰，也將全力配合台中市政府恢復捷運的安全行駛，並配合工安事故調查、檢調及政府機關，相關責任歸屬公司會全權負責，絕不推諉。

而這起案件究竟有哪些相關法律責任？律師陳君瑋今日在臉書粉絲團《陳君瑋律師（熊大律師）粉絲團》發布最新影片，首先提到刑事責任，參照2021年花蓮太魯閣翻覆事件，該起案件的工程商負有過失致死罪，被判處5年徒刑，今日吊車砸毀中捷的意外事故，往後可能會有類似的判決。

「民事賠償一定有！」陳君瑋指出，最重要的是如何賠償，以及賠償金的確切數字，台中捷運屬於台中市政府管轄，國家在整起事件上是否有盡到相關職責？公有公共設施設置、管理是否有欠缺？諸如此類的問題，恐怕會有國賠法的責任。

根據《大眾捷運法》規定，捷運公司需要投保指定金額責任險，每人身體傷亡250萬元，每一事故身體傷亡2億5000萬，每一事故財物損失200萬，保險期間總保險金額5億元。此次中捷旅客運送責任保險以新光產險為承保主辦，約負擔22%，其餘參與共保的13家業者各負擔6%，死者最高理賠500萬，至於傷害醫療理賠，則需視實際醫療行為而定。