美國海馬斯（M142 HIMARS）這款由GPS導引的火箭系統在衝突中產生了極大的影響，為烏軍抵禦俄軍入侵屢建奇功，美國媒體援引的5名美國、英國和烏克蘭消息人士透露，烏克蘭軍隊廣泛使用的火箭炮系統，在對抗俄羅斯軍隊時，準確性「越來越不可靠」，疑似遭到俄軍電戰系統壓制。

⚡️The 🇺🇸American MLRS M142 Himars armed with the Armed Forces of 🇺🇦Ukraine delivers powerful strikes against 🇷🇺Russian positions/bases pic.twitter.com/yL4rKPJiQS — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) May 9, 2023

據《軍事觀察》（Military Watch）6日報導，這套系統之前特別受益於由西方人員組成的廣泛網絡的支援，包括現役中和承包商，提供從情報到後勤等各個方面的支援，以確保火炮系統能夠有效運作。

北約成員國提供的數百顆衛星，可以提供關鍵的俄羅斯位置瞄準數據，而海馬斯的火箭彈本身也依賴GPS引導。儘管俄羅斯的防空部隊經常擊落海馬斯火箭彈，但並未說明俄羅斯軍隊如何破壞其效力。然而，電子戰和某些干擾引導的手段仍然可能存在，俄羅斯地面部隊擁有比其西方對手更多的電戰設備和專家。

海馬斯系統的射程為80公里，使其能夠深入打擊俄軍深處。《CNN》援引一名烏克蘭消息人士，他詳述了俄羅斯破壞（干擾）海馬斯的成效「十分顯著」，對於這套系統的壓制從去年11月開始顯著的提升。

🇬🇧🇺🇸🇪🇺🇺🇦😀 Ukraine Territory Defence Forces Braking news United States have Resolved the Jamming of the M142 - HIMARS & M270 - HIMARS Counter Battery Missiles Systems by Upgrading the Software and encrypting the command & comminutions targeting Systems pic.twitter.com/LL21XYfuT7 — Miss Jessica Martina Winfield (@Jessica72351918) May 7, 2023

一位不具名的五角大廈官員描述了要克服俄羅斯的反制措施是「一場持續的貓捉老鼠遊戲」，這些電戰系統「不斷調整以保持有效性」這也凸顯出在全面戰爭中，海馬斯和雙方的類似武器系統都容易因為衛星受到壓制或干擾影響。