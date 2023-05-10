國防部長邱國正前年在立法院答詢時說「當前兩岸情勢是我從軍40年來最嚴峻時候」。國民黨立委賴士葆日前在立法院質詢邱國正，兩岸嚴峻情勢2年前若是B級，現是否升高到「A」？邱國正表示，未到A級，但已升至「B+」，國軍沒有鬆懈的空間。對此，前空軍副司令張延廷10日就表示，「我認為有沒有升級，只看三個指標」，引發討論。

邱國正日前表示，他這幾年看到的兩岸情勢都很嚴峻，兩岸有默契的海峽中線，在美國眾議院前議長裴洛西來訪後，被中共打破，兩岸情勢更為嚴峻，可以說是由B，提升至B+。他每天都緊張，「防衛在我們肩膀上」。而兩岸情勢較以往嚴峻，7月上場的漢光演習將強化全民防衛能力，將年度「同心」、「自強」、「民安」及「萬安」演習納入演練規畫，整合地方警、消及民防團隊與組織，執行後備部隊動員、臨戰訓練；民、物力徵用、戰災搶救及防空疏散等，共同防護城鄉及「關鍵基礎設施」之安全。

張延廷10日在網路節目《新聞不芹菜》中表示，「我認為有沒有升級，只看三個指標，第一個西方媒體是否普遍關注；我們或許會主觀，但外國人一定是客觀，而且是好幾個國家，不只是鎖定美國；再來，共機擾台的架數增加了嗎？現在包括無人機都來了，順時針、逆時針繞島也來，如果這還叫沒升溫，那來台海幹什麼？」

最後張延廷更說，「現在中國大陸已經動用了山東艦，殲-15已經進入了台灣東部的防空識別區，這也算升溫，不然中國大陸沒事派航空母艦到花東外海幹嘛？這都是升溫的指標，兩岸的氛圍狀況緊張的氣氛當然都是不一樣的」。