屏東縣新埤鄉建功村復育魔芋有成，還因此帶動地方觀光，不少人「聞臭而來」，就為一睹這一神奇植物。（新埤DOC提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣新埤鄉建功村復育魔芋有成，還因此帶動地方觀光，不少人「聞臭而來」，就為一睹這一神奇植物。（新埤DOC提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣新埤鄉建功村復育魔芋有成，還因此帶動地方觀光，不少人「聞臭而來」，就為一睹這一神奇植物。（新埤DOC提供／謝佳潾屏東傳真）

「疣柄魔芋」是全台最大的花，花直徑可達40公分，開花期在梅雨季前，且開花時會傳出陣陣惡臭味，因此又稱為「雷公屁」，早期台灣各地四處可見，但現今幾乎銷聲匿跡，不過屏東縣新埤鄉建功村不但積極復育有成，還因此帶動地方觀光，不少人「聞臭而來」，就為一睹這一神奇植物。

建功村長孔德成指出，「疣柄魔芋」屬於天南星科，在葉柄上有粗糙的疣狀物，開花時會傳出陣陣的惡臭味，吸引蒼蠅前來傳授花粉，所以又稱雷公屁，以前是很常見的植物，但現在是很罕見的神奇植物，為此，他從2020年開始與社區理事長謝秋郎展開一連串的復育計畫。

此外，新埤數位機會中心（新埤DOC）也不斷透過數位應用記錄疣柄魔芋，藉由相關影音、圖文等創作，推廣珍貴稀有的魔芋，促使疣柄魔芋逐漸被更多人認識，並喚起了新埤鄉民眾復育魔芋的想法。

時至今日，新埤鄉建功村不僅魔芋復育有成，每到梅雨季節前夕就能看到魔芋，社區也積極安排相關的推廣活動，期盼藉此帶入教學及觀光發展，而在大家的努力下，果真吸引不少人「聞臭而來」，爭相搶看這一神奇植物。

孔德成說，近日新竹、雲林、高雄等縣市都有社區組團過來看，大家對魔芋都充滿好奇，相信魔芋會慢慢帶動地方觀光發展。

為此，新埤DOC表示，將擴大規畫社區遊程，串連鄰近社區產業，帶動遊客走讀客庄文化，藉此活絡客庄農村老化現象，增強在地移居者歸屬感，並推廣在地農特商品及職人商家，豐富遊程多元性。