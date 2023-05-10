高齡92歲的華爾街「股神」巴菲特（Warren Buffett）及他長年合作夥伴孟格（Charlie Munger），兩人在波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東會大力稱讚馬斯克，更坦言不想和他競爭。而波克夏海瑟威才在股東會前幾日，第11度減持大陸電動車巨頭比亞迪股份，引發外界對這番話的遐想。

商業內幕報導，波克夏海瑟威不到一年時間，超過10次出脫比亞迪股票，根據監管文件顯示，該公司上周二（2日）第11度減持比亞迪股票，而在幾日後的股東會上表示，「不想與馬斯克競爭。」

波克夏海瑟威已經出售近200萬股比亞迪股票，目前僅持有比亞迪不到10%股份。比亞迪是特斯拉的強勁競爭對手，爭奪全球最大電動汽車製造商的寶座。

巴菲特表示，「我們不想在很多事上與馬斯克競爭」。

巴菲特和孟格指出，相比他們兩個，馬斯克的夢想更大，要解決的問題也更加艱難，這代表他有取得偉大成就的機會，但也伴隨著失敗。孟格補充，「如果他沒有試著去做這些不合理的極端目標，就不會有如今的成就。」

孟格說，馬斯克樂於挑戰不可能的任務，並試著完成它，「我們不一樣，華倫和我都做輕鬆的工作，不希望嚐到太多失敗。」

雖然兩人這番話令市場揣測，但仍不清楚減持比亞迪的真正原因，與特斯拉競爭是可能因素之一；巴菲特短短幾個月出脫台積電股票，事後他曾提到台海地緣政治緊張，這也可能是賣出比亞迪的因素之一。