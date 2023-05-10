國防部向立院考察團進行簡報，說明大膽島未來碼頭的整建規畫及觀光資源的整備情形。(圖／陳玉珍辦公室提供)

立法院內政委員會一行今(10)日下午持續進行金門考察之行，搭乘海巡署艦艇登上大膽島，瞭解島上觀光資源開發進度以及碼頭整建情況；隨後更搭船沿最前線禁限制水域線航行，讓大家更瞭解到金廈間唇齒相依的緊密關係；回程也至烈嶼羅厝漁港考察漁港整建情況，以及到古寧頭北山斷崖現勘海岸防護情形。

下午的大膽島登島之行，首先由國防部及金門縣政府向前來考察的立委及陪同官員進行簡報，說明大膽島未來碼頭的整建規畫及觀光資源的整備情形。立委陳玉珍表示，先前行政院政委張景森在主持金門地區首長聯繫會報時，有議員提出應規畫大二膽碼頭整建，讓登島旅客能更安全與便利。當時張景森也給予正面回應，表示「不需要太多錢還OK！」，這部分她會繼續追蹤整建進度，比照烏坵碼頭整建經費分攤比例，由國防部、海巡署及縣政府三方共同支出預算經費，讓大膽島碼頭能順利整建起來。

而當導覽人員介紹大膽島上著名的「三民主義統一中國」心戰牆時提到，很多大陸旅客會花100元人民幣特別搭船，在海上繞一圈，為的就是看這座心戰牆，一年下來為廈門帶來將近7億人民幣的觀光收入。陳玉珍聽聞後也說道，看到這樣的商機，更應該要好好規畫統整大膽島上的各項觀光資源，在未來重新開放登島之後，留給旅客更好的印象，爭取更多的觀光財，協助金門當地經濟繁盛。

從大膽島返程時船艇直接停靠烈嶼羅厝漁港繼續進行考察。在該漁港整建計畫方面，漁業署表示在立委陳玉珍大力爭取及追蹤進度下，總經費達1億3000萬元的「羅厝漁港設施多功能改善工程」，已於今年2月13日開工，未來將陸續施作南碼頭工程、浮動碼頭工程、泊區浚挖、照明及給水工程、景觀及綠美化工程以及聯絡橋工程等工程項目，以應船舶靠泊之跨域整合運用及在地防颱避風需求。

陳玉珍也提到，去年9月間，她也邀漁業署、海巡署、金門縣政府、金門區漁會以及烈嶼鄉公所等單位開會討論漁港停泊席位不足的問題，後續漁港改善工程陸續完工後，也期盼能夠提供更多自用小船的停靠席位，讓漁民有安全的停靠席位。

至於北山斷崖海岸防護情形，金門國家公園管理處向考察團簡報時表示，北山斷層已納入2023-2024年度「金門與烈嶼重要海岸地景點地形變遷監測計畫」；另針對金門地區海岸緊急防護需求經費，也在2023至2026年的亮點計畫中編列預算納入國家公園中長程計畫。

陳玉珍指出，為避免海岸地形受到破壞造成國土流失，相關海岸防護工作極為重要，北山斷崖海岸防護她已多次向內政部及海委會提及問題的嚴重性，此次獲得亮點計畫的預算支持，除表達感謝外，也希望趕緊施作緊急防護工程，避免國土流失問題進一步擴大。

結束首日考察行程後陳玉珍也表示，經過一整天考察下來，讓大家深刻體認到金門雖是海島，但在海洋保育及觀光資源發展上仍有許多不足，未來她會持續要求海洋委員會，繼續針對海洋教育、海洋保育以及海洋文化建構等面向，持續給予金門大力支持，讓金門的觀光資源更加豐富與多元。