豐采520施工造成莊敬六街坍塌事件，縣府10日召集專家學者、竹北市公所、當地里長召開專案小組會議，聽取建商豐邑與營造頌恩公司報告，專家委員強烈要求豐邑面對問題，要求10天內提出緊急搶險計畫，且提送經彙整的有意義監測資料供判讀，否則就全面暫停豐邑公司在新竹縣所有建案的申報勘驗及核發執照！

豐邑與頌恩在會中提出的監測數據報告，均未經過彙整，也無任何專業技師蓋章用印背書，無法判斷數據資料可信度，同時也請大家不要再錯用數據資料，以免影響視聽造成民眾恐慌。

專家學者除一致要求豐邑在10天內須提交經過彙整的有意義監測數據資料，供專案小組研議判讀，確實地找出坍塌問題根源。

同時提出許多建議和問題，包含要求豐邑找第3方公正單位鑑定、盡快提交水位監測與透地雷達分析、監測工作得找第2家廠商執行以利交叉比對、目前工地內地下室現況報告、地下室沒解決上面建物不斷往上蓋會否造成重量不均等。

專家請豐邑高層拿出專業來正視問題，深切檢討整個工地的施工工法，到底有無誤判地質？有無確實按照施工計畫執行？一而再、再而三發生坍塌，就是明顯地下水不斷滲入工地地下室，帶走路下砂土造成，豐邑必須好好面對，拿出所有資訊，徹底解決安全問題，呼籲不要一昧想著復工。

會議結論要求豐邑在10天內提送緊急搶險計畫，並且10天內再次舉行專案小組會議上提交可信、彙整過的監測數據，只要其中一項沒有達到，縣府就會立即暫停豐邑在新竹縣內所有建案的申報勘驗及核發相關執照，沒有模糊空間。豐邑公司也答應將重整團隊，全力配合專案小組。

最後與會專家也取得共識，有鑑於梅雨季與颱風季將至，一致認為建商應即刻向市公所提假修復莊敬六街的路面，主要在阻止水持續流進原坑洞，讓災害擴大，不代表坍塌原因已確定或狀態已安全，因此假修復回填的坑洞所在路段仍不開放通行，維持封鎖狀態。