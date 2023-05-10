勤業眾信聯合會計師事務所董事長洪國田時表示，儘管台灣仍有一段準備時間接軌IFRS 17，但IFRS 17將改變保險業者財務會計的處理原則，進而影響相關稅務申報等原則，且使保險業者所面臨的挑戰更顯複雜。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務服務部資深會計師李惠先表示，導入IFRS 17會帶來各種稅務議題和挑戰，建議業者及相關主管機關可參考新加坡、香港、韓國與澳洲等地經驗，進而思考台灣稅務面可能會面臨的問題及因應方向。

例如適用IFRS 17對壽險業與產險業分別可能造成的財稅影響模擬、稅務遵循與稽徵成本、降低稅上一次性影響與衝擊之可能方式，以及稅務法規的調整。

勤業眾信聯合會計師事務所保險產業負責人林旺生資深會計師表示，從現行IFRS 4到未來IFRS 17下的會計準則，在保險負債計算將有重大變化及影響，需考量不同的負債衡量模式。

現行保險公司以所收取之保費為認列保費收入及提存法定準備金，但IFRS 17下所收取之保費係認列為保險合約負債，未來保險收入認列會取決於衡量模型的收入釋放方式。

此外，因為IFRS 17規定於首次適用前所發行之保單有三種開帳方式，而不同開帳方式將可能影響保險合約負債之開帳金額。