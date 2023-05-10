總經理楊尚軒表示，此投資併購案，將補強軒郁旗下品牌大艦隊於天然有機，社會共生ESG的品牌領域。阿原YUAN為台灣知名B型企業，品牌在地深耕18年，於陽明山國家公園內設有全台唯一的雙認證有機農場。

楊尚軒說，軒郁與阿原的強強連手，可將其數位經驗與過去十年研發的專利精油成果挹注，幫助阿原進一步擴大品牌影響力與市場渠道。同時，因應後疫情消費型態的轉變，阿原品牌旗下擁有21間實體專櫃與海外23家品牌專門店，將為軒郁補強線下消費者體驗的需求。營運表現耀眼的軒郁，受惠疫後美容、保健商機發酵，第一季財報亮麗，營益率17.53％、淨利率為14.51％，均創下同期新高；毛利率則提升至68.87％，稅後盈餘達8246萬元，年增率58％，EPS 3.11元。

軒郁受惠疫情後消費景氣復甦與國際觀光客回流，前四月營收7.08億元，年成長率57.62％。

法人表示，軒郁歷經三年疫情的成功轉型，從過去以面膜為主的營收來源到現在已是美容、保健各半的多品牌生技集團，預期隨著阿原的加入，透過技術合作，資源整合，形成互補，攜手打造綠色產品生態鏈，將有助於業績持續高成長力道。