台中今(10日)發生重大工安意外，文心南路一處建案樓頂吊臂脫落，砸中中捷軌道，造成列車撞上，1死10傷，死者為靜宜大學法律系女助教林淑雅，學生得知後相當難過，更有人表示，老師生前上課時，曾對大家說「意外不知道何時會發生，可能我某天發生意外而死」，如今一語成讖，直說真的不敢相信。

林淑雅過世後，許多學生不敢置信，表示老師教書非常認真，雖然課程與考試難度較高，但都會耐心教到學生明白為止，談話間更是充滿溫度，相當照顧學生。

一名靜宜法律系學生在Dcard上回憶「到現在還是不敢相信」，表示之前老師在課堂上曾經說過：「意外不知道什麼時候會發生，可能有一天我在上課途中發生意外而死」，當時大家都覺得怎麼可能，沒想到今天下午看到新聞，得知老師死訊，至今仍不敢相信。

她表示，還記得之前有次報告做得不好，沒有自信，但老師仍鼓勵她「很棒的分享」，要她別太緊張，讓她覺得相當溫暖，沒想到今天發生憾事。其他學生也嘆氣：「多希望只是同名同姓，或是假新聞」、「這時候多希望老師能在班群裡告訴我們她沒事」、「還是不知道怎麼接受這件事」。