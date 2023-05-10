鴻海創辦人郭台銘近日提到政府擋採購BNT疫苗，有媒體獨家拿出一份BNT股東給郭台銘的電郵，指「郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗」，前疫情指揮中心指揮官王必勝承認該電郵為真，但疾管署卻又否認電郵內容，指政府沒有要求以「獨立的台灣政府」名義購買。粉專「興趣使然的路人」指出，這個電郵軟體只有鴻海內部人士在使用，指揮中心不可能有這張照片，若非內鬼，不就只有政府能流出這張照片了嗎？

「剛剛有網友私訊跟我說，他看到這個畫面之後『忍不住笑出來了』。」興趣使然的路人今(10日)在臉書發文指出，因為這個電子郵件軟體只有鴻海內部人士在使用，而且因為不太好用，所以很多員工其實都轉發到Gmail。也就是說，如果這位網友所言屬實，那能看到這個畫面的人其實非常少。如果阿銘沒有自己把這個畫面翻拍下來傳給其他人（例如大尾），那就代表阿銘身邊可能…「有內鬼？終止交易！」

興趣使然的路人提到，根據媒體報導「郭台銘早知無法購買疫苗卻甩鍋？王必勝證實BNT大股東信件是真的」，文中說：「前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝當晚也表示『該信件是真的』，且郭台銘馬上就轉給指揮中心請求協助買疫苗。」

「現在有兩種可能：(1)阿銘直接轉寄郵件給指揮中心，(2)阿銘翻拍電腦螢幕，傳照片給指揮中心。」興趣使然的路人強調，如果是(1)，那指揮中心也不可能有這張照片。如果是(2)，那阿銘身邊不一定有內鬼，但如果阿銘沒有傳這張照片給其他人，而且也沒有內鬼的話，「不就代表只有党政府能流出這張照片了嗎？」