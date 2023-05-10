Speaking of crossovers, remember Allen Iverson's ankle breaker on Antonio Daniels in 2006 🔥 pic.twitter.com/JUOYX5em65 — Ballislife.com (@Ballislife) March 27, 2019

名人堂球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）自1998年以來生平第2度訪台，他今年47歲，距離他在NBA最風光的日子已將近20年，不過歷經那個時代的台灣球迷仍對他留下的精采故事，以及令人目眩的換手運球絕技津津樂道。艾佛森11日在台北市立大學天母校區體育館舉辦見面會，中視新聞台CH154全程轉播。

艾佛森是被運動拯救的孩子，他年少時犯過錯遭判刑，但是喬治城大學男籃總教練看中他的潛力，給予他全額獎學金入學。艾佛森成為1996年NBA選秀狀元，該屆被公認是史上最強的選秀梯次，包括布萊恩（Kobe Bryant）、納許（Steve Nash）、雷艾倫（Ray Allen）多位日後的名人堂成員。

2001年總冠軍賽，艾佛森率領費城七六人對抗如日中天的湖人大軍，湖人仗著無敵的「歐尼爾-布萊恩連線」連續橫掃了拓荒者、國王、馬刺，沒想到在總冠軍賽首戰踢到鐵板。艾佛森延長賽連得7分，全場48分在G1爆冷扳倒湖人，一戰封神。艾佛森沒有拿過總冠軍，甚至在奧運也只拿到銅牌（2004年），但他的求勝意志是籃壇公認的。

詹姆斯（LeBron James）曾對美媒ESPN說：「艾佛森號稱6呎（183公分），其實只有5呎10吋半（179公分），他的體重也是虛報的，他根本沒那麼重，但他打起來像個6呎8吋的後衛。他是史上頂尖的得分手之一，你永遠不能質疑他的鬥志。」「我那時候不想成為喬丹或魔術強生，我想成為艾佛森。」

「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）稱讚艾佛森說：「他改變了我們整個世代。」保羅（Chris Paul）更盛讚他是「史上最具影響力的球員」，艾佛森一路當上最矮的選秀狀元、得分王（4次）、年度MVP，入選歷史75大球星。2014年，艾佛森的3號球衣成為七六人隊史第8個永久退役的背號，並由NBA總裁親自到場祝賀。