彰化警分局獲報派員到場處理。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

又摔了！上周一群大學生騎機車夜遊彰139縣道，一對機車雙載情侶過彎摔車，差點墜谷，今晚同一處彎道又發生摔車事故，黃姓高中生騎乘1部白牌檔車過彎時，疑壓車失控，人車摔撞路樹，幸好黃生僅手腳擦挫傷，無生命危險。

本月3日晚間10點多，一群大學生騎機車夜遊，行經彰化芬園鄉139線一處有「死亡彎道」之稱的彎道時，其中1部男女雙載的機車失控轉倒，連人帶車滑滾至懸崖邊，僅差咫尺就墜谷，不料，事隔一周，同一彎道又有機車騎士摔車。

今晚6點多，18歲黃姓高中生騎著1部相當受到年輕人喜愛的山葉R15白牌檔車行經該彎道時，疑因過彎壓車，造成機車失控轉倒，連人帶車衝撞路樹，幸好當時車速並不快，因此黃生僅受輕傷。

「騎卡慢咧啦！」彰化警分局員警獲到場，發現又有機車騎士在139線過彎摔車，且1周前同一彎道的對向才發生過彎事故，驚呼「怎麼又是這裡」，同時也提醒指出，彰139線彎道多，且道路起伏，務必減速慢行，過彎不耍帥壓車，以策安全。