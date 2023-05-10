新北市五股一名24歲張姓男子疑因欠同事70萬債務，遭對方「行刑式開槍」，屍體被裝在壓克力收納箱丟棄山谷。(黃敬文攝)

新北市五股一名24歲張姓男子疑因欠同事70萬債務，遭對方朝後腦「行刑式開槍」，屍體被裝在壓克力收納箱丟棄山谷；嫌犯姚男遭逮時稱張男是開槍自戕，說法遭警方存疑，警方事後在姚男的白色賓士車內找到改造槍枝，彈匣內有2顆子彈，據悉死者是新北市府副發言人張劭斌的親弟弟。

警方介入調查後發現從事漁獲販售的債主、25歲姚姓男子涉有重嫌，對方到案時聲稱張男因家中經濟陷入困頓，先後跟自己借款約70萬元過生活，但由於對方還不出錢，所以9日晚間兩人相約在姚男位於五股區登林路的住家附近談判債務問題。

方事後在姚男的白色賓士車內找到改造槍枝，彈匣內有2顆子彈，事發當下的「運屍畫面」也隨之曝光。（翻攝照片）

據悉死者是新北市府副發言人張劭斌（左）的親弟弟。

但姚男聲稱當時張男與自己談判時，竟開槍自戕，而姚男見張男死亡後，便將他裝入平時用於裝魚獲的塑膠箱，帶到五股山區棄屍。不過對於姚男的說詞，蘆洲警方抱持高度懷疑，且作案槍枝也下落不明，警方研判姚男棄屍時有共犯協助，目前警方正在釐清案情。

因死者張男昨外出後失去音訊，父母擔心出事才報警處理，坦言兒子可能有欠債才會離家出走，警方發現張男曾前往姚姓友人住處，因此找到姚男，巷口監視器曝光，只見2人駕駛白色賓士車，車內裝著遺體前往五股外寮路棄屍，警方也在車內找到改造槍支，彈匣內有2顆子彈。