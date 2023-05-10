女星白家綺外型亮麗，近年多參演八點檔，代表作品有《夜市人生》、《風水世家》、《嫁妝》、《我的老師叫小賀》、《我的老師叫小賀》等等，她與前夫育有2個寶貝女兒，2018年嫁給演員吳東諺，兩人婚後誕下一子一女，家庭生活美滿，近日母親節將來臨，吳東諺帶白家綺出門歡度母親節，白家綺換上比基尼，火辣身材畢露。

白家綺今（10日）在社群平台放閃：「謝謝吳先生，一殺青就帶我出去玩，提前幫我慶祝母親節，雖然天氣有點涼涼的，但是游泳池都沒有人，好～開～心～呀～️」，在Hashtag中白家綺也直呼「四寶媽的五味人生」、「母親節快樂」、「老公愈來愈會拍照了」，白家綺在照片中穿著白色蕾絲比基尼，深V設計露出傲人身材，與吳東諺的親密合照中火辣曲線一覽無遺，白皙美腿讓人看到噴鼻血。

許多網友留言：「這個身材太過分了！根本少女，親愛的，母親節快樂唷」、「身材太棒了！太美了！很上鏡，讓人不禁要多看幾眼」、「史上最美辣媽非綺莫屬」、「有個疼老婆的老公，真是幸福喔！祝褔你們白頭到老！」、「笑的很開心～這就是幸福的模樣」、「閃瞎了啦」、「幸福人妻」、「你變好瘦喔」、「也太漂亮了吧」。

白家綺2018年和吳東諺登記結婚，兩人原本預計在2020年補辦婚禮，不料遇到疫情攪局，雙方家長也都曾提醒要辦婚宴，但白家綺還在考慮工作和行程，因此尚未有明確計畫，雖然沒有辦婚禮，他們的感情仍然相當恩愛。