新北市長侯友宜8日在議會總質詢備詢表態「反台獨」、「反一國兩制」，他9日也再度強調最不能接受的是用意識形態分裂國家團結的人。對此，前立委郭正亮10日就表示，「侯友宜在這個框架下做選舉，我認為可以抓到台灣的最大多數『中華民國派』，而且賴清德跟不上」，引發討論。

郭正亮10日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「我覺得侯友宜這樣打出來，剛好打中美國要的特質，『我反台獨，所以不會成為兩岸變數，我反一國兩制，所以我不會急著統一』，這不就是美國要的嗎？這就是中華民國派」，郭正亮更坦言，「侯友宜在這個框架下做選舉，我認為可以抓到台灣的最大多數『中華民國派』，然後反台獨跟一國兩制，他不要去回答九二共識，他不用去講這個，他只要講『只要有利於兩岸和平正常往來的，我都支持』，這樣就可以了」。

不過郭正亮也坦言，「但國民黨內部各種力量都有，如果跟中國大陸走的太近，急著去做政治談判，這恐怕也很難成為台灣多數，這就是2024的現實」，郭正亮最後更說，「因為民意現在大體就是如此，第一個就是要避戰，反台獨就可以避戰，但我也沒有要統一，就用中華民國派來營造台灣更大的能量，侯友宜這個立場如果能夠始終堅持住，他就有機會爭取到最大多數，而且賴清德跟不上」。