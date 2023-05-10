中天新聞台 2020 年遭「國家通訊傳播委員會」( NCC )不予換發衛星電視執照，中天提起行政訴訟，纏訟2年多，台北高等行政法院今( 10日)宣判中天勝訴，撤銷 NCC 不予換照的處分，全案可上訴。NCC稍早也發布聲明稱北高行未尊重獨立機關專業判斷，將提起上訴。前立委蔡正元指出，NCC繼續上訴將會再拖1到2年，若明年沒有政黨輪替，最高行政法院的院長是「大小姐的大表哥」，讓人非常擔心。

蔡正元在《盧秀芳辣晚報》節目中指出，今天這起判決涉及中天撤照，是最關鍵的一場官司，法官能頂住「大小姐」的政治壓力，做出撤銷NCC撤照的判決非常不容易，判決書上的理由基礎非常穩固，沒有任何被人鑽漏洞的空間，從未看過任何一篇判決書寫得如此鏗鏘有力，若北高行法官沒有足夠證據，能擋得住政治壓力嗎？他稱讚，北高行這幾個法官就是台灣司法的明燈、未來的希望，賭上自己的烏紗帽都要給「大小姐」難看。

最高行政法院院長吳明鴻(右)是總統蔡英文的表姊夫。(本報資料照片)

蔡正元表示，他希望NCC能放棄上訴，但現在NCC還在「大小姐」的掌控中，陳耀祥繼續上訴，再拖個1到2年，若明年沒有政黨輪替，「最高行政法院的院長是『大小姐的大表哥』，讓人非常擔心」。

經查現任的最高行政法院院長吳明鴻，是總統蔡英文的表姊夫；吳明鴻的妻子是蔡英文的表姊、前勞動部長林美珠。當時吳明鴻被任命為最高行院長時，就曾引發「蔡英文家天下」、「內舉不避親」等質疑。

蔡正元指出，NCC敗訴的最主要依據就是「NCC幾乎違反所有的行政程序法」，聽證會亂搞、該閱卷不閱卷，全都違法行政程序法。他懷疑，陳耀祥就是接到「大小姐」的命令，不惜違反一切行政程序法的必要規定，就是要關掉中天新聞台，違法、枉法、亂法，做出撤銷中天執照的決定。

蔡正元也斷言，就算NCC上訴到最高行政法院，法官也一定會駁回，若沒有駁回，「唯一的理由就是最高行政法院的院長，是『大小姐』的大表哥」。