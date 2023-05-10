「我要抱怨我男友的求婚！」一名女網友表示，她曾和男友喊話，希望求婚能充滿浪漫的儀式感，而男友也苦心策劃，在求婚時拿出了一個神祕信封，讓她興奮地狂猜可能是「買房合約」，沒想到信封打開後，裡面竟然裝著一張基因檢測的預約單，男友還說，「想一起生個健康寶寶」，讓這名女網友當場傻眼。貼文一出，引發熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，近期常和男友聊到未來規劃，也明示、暗示希望能有求婚儀式，某天原PO上班時，突然收到男友傳來一張「信封袋」的照片，讓她不禁猜想，會不會是買房合約、婚戒，甚至是精心設計的結婚證書，而這樣神秘的驚喜預告也讓她整個下午都無心上班。

好不容易捱到下班，原PO趕緊飛奔回家，而男友也拿出信封袋，並牽起她的手示意拆封，讓她意外的是，裡面竟然裝著一張「基因遺傳病的基因檢測預約單」，男友當場宣告想要和她一起生個健康寶寶，並對這一切安排感到自豪，不過浪漫派的原PO完全無法接受，在心中嘀咕，「他真是怪人耶？我完全沒想到會是這樣就被求婚？真的是驚嚇大於驚喜」，表示自己完全開心不起來。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「是有點傻眼啦，但還蠻可愛的」、「這個方式應該沒有前例，可以算是獨一無二有創意的吧」、「要先看你有沒有什麼病，才決定要不要求婚吧」、「有求總比沒求好啦」、「鑽戒真的不實用欸，推金飾品」、「我肯定會大笑，這個我會買單，有夠可愛的」。