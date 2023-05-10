競選連任傅崐萁與鄉親座談。（立委傅崐萁辦公室提供）

立委傅崐萁晚間在花蓮市城煌廟舉行地方基層座談會，細數歷年來對花蓮縣建設成果與城市發展願景。（立委傅崐萁辦公室提供）

競選連任的國民黨籍立委傅崐萁晚間在花蓮市城煌廟舉行「HUALIEN LEGISLATOR 地方基層座談會一崐萁與您有約」活動，細數歷年來對花蓮縣建設成果與城市發展願景，讓關心花蓮重大民生及交通問題民眾更能夠深入瞭解。

座談會中，播放傅崐萁為花蓮爭取建設影片，他也說明國道五號及蘇花安計畫等中央重大的交通政策，另外針對花蓮縣境內全線拓寬四線道、建國路等七段鐵路平交道立體化、日出香榭大道及礦石稅等議題，逐一詳細說明。

傅崐萁辦公室轉述，現場包括縣議員吳東昇、徐子芳、韓林梅、代表會主席李振瑋、代表江如玲、國民黨花蓮縣黨部主委張逸華、主商里長廖大慶、主信里長吳健澧、主工里長姜梅蘭、主睦里長黃榮康、鐵路退休人員協會理事長謝勝明、花蓮總工會理事長陳光火等地方人士都到場關心地方發展。

傅崐萁分享當年帶領鄉親北上力爭興建「蘇花改」總經費約551億元，之後爭取近逾800多億元蘇花安計畫經費，並要求蘇花安工程加速期程、儘速動工，同時強力爭取「台九線花蓮安全景觀大道」151億，花蓮縣境內全線將擴寬為四線道並重。

他說，有關中央主導「西高鐵、東快鐵」部分，為爭取鐵路高架化，中央要求地方需要配合款，高達40多億元經費。經向中央爭取反映，「鐵道建設是中央應辦事項不是地方要求；鐵路權責是在中央也不是在地方」，獲交通部同意177億元全額負擔，改善花蓮市、吉安鄉7個危險平交道 立體高架化有建國路、中華路、中山路、南昌村、 稻香村、永興村等。

傅崐萁說他推動花蓮是台灣的「東大門」，打造全台最有格局夜市，復育海岸生態，為下一代創造永續生活圈，爭取交通部經費「花蓮縣道193線 南海四街至花蓮大橋拓寬工程」進度超前完工，全新景觀大道迎觀光車潮。

現場開放跟民眾面對面溝通，一起來探討基層的需求，民眾關心高房價問題，是否可以再興建青年住宅？傅崐萁允諾探討可行性，逐步規劃改善，或納入興建基礎建設藍圖。