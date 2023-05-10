聖暉*第一季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率，分別較去年同期成長20％、13％、10％。聖暉*表示，雖然整體營運仍受供應鏈吃緊、人工等相關成本因子干擾，但聖暉*透過精準施工圖、合理工序安排、精實現場管理、協同協力商供應鏈管控虛耗創造共贏，為客戶爭取最適解決方案，透過滾動工期擴大人均產出為集團準確地預估和控制成本，交出獲利率優於去年同期的優異表現。

以客戶所在地區域表現來區分，第一季台灣營收占比為53％、大陸41％、東南亞6％；以產業別來區分，半導體佔49％、電子組裝28％、其他23％。由於半導體相關工程逐漸完工，其營收占比相較於去年同期的70％明顯下降；以產品別區分，無塵室機電整合為主要營收來源佔60％，其次是水氣化供應系統工程佔28％。

在新訂單部分，總體環境不確定仍高及去年的高基期，集團整體第一季新訂單為75億元，較去年同期減少23％，主要是因關鍵材料短缺，無法達到客戶要求時間，致水氣化供應系統訂單相較去年同期減少，預期下半年材料短缺可獲紓解。