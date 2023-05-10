澎湃新聞報導，2023年中國品牌日10日開幕。全球最大鋼鐵企業中國寶武亮相中國品牌博覽會，並對外發布了寶武2022年度品牌報告。這也是中國鋼鐵企業首份年度品牌報告。

今年的中國品牌日活動由大陸國家發展改革委聯合中宣部、工業和資訊化部、農業農村部、商務部、國務院國資委、國家市場監管總局、國家知識產權局和上海市人民政府共同主辦。

年度品牌報告首次正式對外提出寶武的品牌定位、品牌口號和品牌追求。據指出，寶武的品牌定位是「勇擔重企強國使命，打造綠色、高端、智慧的高科技企業形象」；品牌口號是「綠動未來」；品牌追求是「提升寶武創建世界一流偉大企業的全球知名度、美譽度」。

中國寶武由原寶鋼集團有限公司和武漢鋼鐵（集團）公司聯合重組而成，於2016年12月1日揭牌成立。自2020年開始，中國寶武鋼鐵產量位居世界第一。今年2月初舉行的中國寶武2023年度工作會議顯示，中國寶武去年的粗鋼產量達1.32億噸，營業收入首次破兆元（人民幣，下同）至1.16兆元，利潤總額312.8億元。

隨著產量登頂全球，中國寶武近年來也更為重視其全球影響力。在世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布的2022年《中國500最具價值品牌》分析報告中，寶武、河鋼、首鋼等12家中國鋼企登上榜單，寶武以品牌價值1785.29億元列於榜單第40位、居鋼鐵行業首位；在其發布的《2022世界品牌500強》榜單中，寶武排名第343位，在45個上榜中國品牌中位列33。

中國寶武方面表示，以寶武為代表的中國鋼鐵企業品牌價值正逐漸得到國際國內市場的認可。

寶武此次在報告中明確品牌願景：

到2025年，寶武品牌引領成效大幅提升，全面品牌管理廣泛實施，具備完善的品牌建設體系、成熟的品牌推廣能力和先進的品牌國際化運營模式。

到2035年，全面建成與全球鋼鐵及先進材料業引領者、世界一流偉大企業相匹配的卓著品牌及品牌建設體系，在「世界品牌500強」榜單鋼鐵品牌分類中位居第一，成為品牌管理科學、品牌貢獻凸出、品牌價值領先的世界一流品牌。

中國寶武同時認為，品牌的綜合競爭力也同樣體現在市場經營發展中。今年1至4月，在市場形勢複雜嚴峻的情況下，中國經營業績繼續行業領先。第一季，產量、收入、利潤增幅均跑贏行業大盤；資產負債率保持穩定，遠低於行業平均水準；債務結構持續優化，中長期融資占比逐步提升。

近期，全球三大國際評級機構之一的惠譽將中國寶武信用評級由A上調一級至A＋，評級展望為「穩定」。

值得關注的是，中國寶武旗下上市公司寶鋼股分日前與沙烏地阿美、沙烏地公共投資基金正式簽約，共同在沙烏地阿拉伯建設全球首家綠色低碳全流程厚板工廠。中國寶武稱，這是寶武踐行綠色低碳發展戰略的標誌性專案，也是優化全球產能布局，不斷拓展企業發展空間之舉。