排除波動性較大的能源與食品後，4月核心CPI月增0.4％，與3月增幅相同並符合市場預期。年增率方面，4月核心CPI年增5.5％，略低於3月的年增5.6％，但符合市場預期。

儘管美國通膨持續降溫，但依然遠高Fed設定的2％目標。為了抑制通膨，Fed去年3月以來連十次升息，將利率升至5％～5.25％區間。Fed官員上周開會後暗示此波升息循環可能暫時劃下句點，但也表示將評估6月下次會議前發布數據後再做決定。