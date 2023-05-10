排除波動性較大的能源與食品後，4月核心CPI月增0.4％，與3月增幅相同並符合市場預期。年增率方面，4月核心CPI年增5.5％，略低於3月的年增5.6％，但符合市場預期。
儘管美國通膨持續降溫，但依然遠高Fed設定的2％目標。為了抑制通膨，Fed去年3月以來連十次升息，將利率升至5％～5.25％區間。Fed官員上周開會後暗示此波升息循環可能暫時劃下句點，但也表示將評估6月下次會議前發布數據後再做決定。
美國勞工部10日公布，4月消費者物價指數（CPI）月增0.4％，高於3月的0.1％增幅，但符合市場預期。4月CPI年增率降至4.9％，低於3月與市場預期的5％增幅，並創下2021年4月以來最低。
排除波動性較大的能源與食品後，4月核心CPI月增0.4％，與3月增幅相同並符合市場預期。年增率方面，4月核心CPI年增5.5％，略低於3月的年增5.6％，但符合市場預期。
儘管美國通膨持續降溫，但依然遠高Fed設定的2％目標。為了抑制通膨，Fed去年3月以來連十次升息，將利率升至5％～5.25％區間。Fed官員上周開會後暗示此波升息循環可能暫時劃下句點，但也表示將評估6月下次會議前發布數據後再做決定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。