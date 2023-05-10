美國通膨降溫，4月消費者物價指數（CPI）年增4.9%，核心CPI年增5.5%，整體優於市場預期。10年期美債殖利率3.4%。美股3大指數漲跌不一，道瓊工業指數開高一度漲逾百點，隨後翻黑走低，那斯達克指數漲約0.6%。

截至台北時間21點50分，道瓊工業指數下跌81.26點（或0.24%），暫報33480.55點；那斯達克指數上漲82.99點（或0.68%），暫報12262.55點；標普500指上漲8.1點（或0.2%），暫報4127.27點；費城半導體指數上漲28.04點（或0.94%），暫報2995.88點。

5大科技巨頭齊漲，亞馬遜、谷歌漲逾1%，半導體類股普遍上漲，超微、艾司摩爾漲約2%，聯電ADR小漲0.2%，台積電ADR跌約0.9%。

美國周三（10日）公布4月CPI，年增4.9%，低於前值及市場預期的5%，扣除能源及食品等波動劇烈的核心CPI，年增5.5%，低於前值5.6%，平於市場預期。