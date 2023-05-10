桃園醫院遭爆毆打加護病房孩 護理師稱「只是拍床墊」

衛生福利部桃園醫院驚傳有護理師疑似虐嬰，影片在網路上瘋傳，引爆網友怒火，要求醫院出面說清楚。桃園醫院晚間回應，坦言護理師的行為不當，目前已將護理師與其護理長調離照護單位，將移送考績會議處，而護理師本人稱只是拍打床墊而非打小孩。

爆料公社稍早有人PO出一段15秒的影片，可以看見影片中的護理師一邊做出打的動作，口中一邊邊罵著「你爸早上還在那邊悠閒，一直盯著我們看，看屁啊，死白目，你以為喔，那麼愛住院，通報社工」。

市議員黃瓊慧轉發該則爆料並表示，已與衛生局做過確認，事發地點為部立桃園醫院5樓小兒加護病房，明天衛生局會針對這位護理師進行調查。她批評，事發時間發生在去年9月，這中間還有多少孩子受到她的毒手真的不知道，小孩已經在小兒加護病房還這樣毆打，有夠缺德。

對此桃園醫院晚間發布新聞稿回應，今天下午5點22分獲知該訊息後已立即展開調查。影片中該名護理師的行為確屬不當，然該名護理師表示沒有要打小孩，而是拍打床墊。 本院已立即依照兒童少年保護通報規定，逕行通報主管機關，已將該名護理師與其護理長立即調離照護單位，護理長降為非主管職，靜候調查，移送考績會議處。

衛生局表示，本案關於涉及護理人員法部分，衛生局已開始進行調查，如有不當對待，將依護理人員法第35條，處1個月以上1年以下的停業處分，而其情節重大者，得廢止其執業執照，涉及刑事責任者，並應移送該管檢察機關依法辦理。