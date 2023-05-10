威廉斯周二在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）的演講中提醒，從Fed升息到經濟活動放緩，進而讓通膨回到可接受的水準，需要一段時間。

威廉斯並未對Fed政策走向提出預測，但他預期至少要再等2年，美國通膨率才會重返Fed設立的2％目標。他還提到，要是通膨降不下來，Fed將一直保留升息選項。

Fed上周三甫宣布升息1碼，經過連續10度加息後，聯邦基金利率升抵5％-5.25％區間。Fed的會後聲明暗示要暫停升息，還將以往指額外升息是適當的措辭移除。

在聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權的威廉斯，周二在演說後的問答時段表示：「我們沒說過升息結束。我們還要確認是否將達成目標，評估升息對經濟的影響，根據數據來做決策。」

Fed今年是否還有繼續升息的必要，威廉斯不置可否，但他的發言，替Fed6月13-14日政策會議暫停升息開了一扇門。

然而威廉斯演說時不忘提到，通膨「依然過高」。他表示，雖然過去一年驅動通膨的租金放緩，但排除住房的核心服務通膨仍舊棘手，這或多或少與續強的就業市場有關。

威廉斯說：「即便我們已看到一些跡象，勞力需求及若干貨品商品的需求逐漸降溫，但整體而言還是供不應求。」

威廉斯指出，在他的基線預測中，「看不出今年有任何降息的理由」，萬一經濟數據不配合，還是有再升息的可能。

威廉斯表示，他「尤其關注」信貸條件的演變及影響，評估其對經濟成長、就業與通膨前景的衝擊。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）警告，信貸緊縮下，經濟衰退不無可能。