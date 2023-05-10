據CMoney統計，台股上市櫃企業中，4月營收繳出年增、月增成績單，且5月以來獲得三大法人買超逾2,000張的個股，共有華航、元太、奇鋐、亞翔、兆豐金、智易、美時、聯陽、中裕、和碩、台灣高鐵、強茂等12檔。法人指出，第二季一般為電子業傳統淡季，股市又有傳統「五窮六絕」之說，不少企業營運表現都會較為沉潛，因此，能在此時持續展現營運力道的公司，確實較易吸引法人資金進駐。

航空產業迎來疫情後復甦，繼長榮航第一季財報繳出每股稅後純益（EPS）0.84元成績，較2022年同期的0.64元大增後，華航緊接著公告首季財報，同樣交出優於市場預期表現。法人指出，雖然航空貨運趨緩，運價拉升不易，但第一季受惠於農曆春節、寒假等連續假期，又有開放國境加持，旅運需求增強，後續隨暑假旺季即將到來，對航空族群的營運看法依然正面。籌碼面來看，光是5月以來，三大法人買超華航就超過1.7萬張。

元太的大客戶日前與北美零售巨頭正式簽訂合作協議，SES-imagotag宣布打進零售巨頭Walmart智慧零售系統供應鏈。中信投顧所做供應鏈調查指出，Walmart專案的電子紙ESL將由元太獨家供應電子紙材料，預期自第四季起放量出貨，元太受惠程度深。

金控旗下投顧研究機構表示，奇鋐具備風扇、機殼、散熱模組製造及組裝能力，可以提供伺服器客戶一條龍服務並提供客製化設計，且因伺服器對於散熱要求較高，客戶對奇鋐提供的服務黏著度高。展望第二季，PC、NB持續調整庫存，需求仍疲弱，但伺服器與通訊產品則受惠陸系客戶開始自製CPU、GPU，散熱模組拉貨力道提升，且奇鋐取得美系A客戶伺服器機殼訂單，有助第二季營運成長。