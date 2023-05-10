女星大S曾與大陸商人汪小菲結婚，兩人婚姻只維持十年就宣告破局，大S離婚後火速和多年前的男友韓星具俊曄結婚，汪小菲為此多次在社群平台上表達不滿，前陣子汪小菲來台，與大S母親見面關係似乎已有所緩和，近日有週刊爆料大S婚前曾流產，對此大S發布聲明承認此事。

大S今（10日）透過社群平台發布聲明：「徐熙媛女士確實於2011年3月18日因腹中胎兒死亡必須經由手術終止妊娠，以致4天後(2011年3月22日)的三亞婚禮，無法出面接受媒體採訪，實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒。」並透露2018年懷孕時到婦產科回診發現腹中胎兒胚胎萎縮，同年4月20日進行流產手術，當時流產7天就飛大陸拍攝綜藝節目《幸福三重奏》，節目中可以看到大S狀態不佳，當時她盡最大努力配合節目拍攝，但內心傷痛難以形容。

正逢母親節前夕爆出過往的流產消息，「徐熙媛女士有深刻的哀痛，相信與她相同經歷流產創傷的女性朋友，在母親節日必然再次重現創傷的生命歷程，其中的自責、思念、悲傷及痛苦，在骨血中四處流竄而難以喘息。擔心報導引發相同經驗的女性朋友創傷反應，因此特別透過文字表達互相鼓勵與支持。」最後透露目前的生活很簡單也很幸福，週刊報導來源並非大S工作室，希望大家不要以訛傳訛。