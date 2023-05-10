中信兄弟總教練林威助。（資料照/范揚光攝）

中信兄弟歷經七年六亞和二連霸後，為持續追求球團長遠發展，今（11日）日宣布新的人員調動，由副領隊、農場主管「彭政閔」接任總教練；原二軍總教練林明憲擔任一軍野手統籌教練；原二軍投手教練王建民擔任一軍投手教練；原二軍投捕教練王峻杰擔任一軍投捕教練。

彭政閔2001年加入中華職棒，19個球季敲出2,044支安打、192轟、1096分打點，多次獲得打擊王、金手套獎。2019年引退後，即擔任中信兄弟副領隊兼農場主管，主要負責選手養成的訓練規劃，深入了解球隊文化與氣氛，亦熟悉不同世代的球員，對於賽季期間的戰力調度與安排，以及中長期培養更多潛力球員，具備通盤的規劃能力與視野，能幫助球隊永續經營。另一方面，擔任副領隊也培養了領導與管理能力，加上赴美交流參訪期間參與小聯盟的教練團運作，經歷豐富且完整，足以勝任總教練職務。同時，由長期在二軍協助培養年輕選手的林明憲及王建民接任一軍野手統籌教練及一軍投手教練，王峻杰擔任一軍投捕教練，持續協助彭政閔總教練帶領球隊拿下三連霸。並由陳智弘接任二軍總教練，平野惠一及佛斯特轉任農場野手發展總監及農場投手發展總監，持續為二軍及農場的培育努力。

中信球團長久致力於深耕球員發展及精進球隊戰績並進，高度肯定林威助總教練在其任內帶領球隊締造二連霸成績，能力與貢獻皆有目共睹，球團將賦予更艱鉅任務，轉任球團海外發展顧問，協助推動亞洲大聯盟的進展，並負責規劃球團拓展日、韓及大陸業務，以中信兄弟經驗全面提升台灣及亞洲棒球實力。

中信兄弟教練團改組詳細內容如下：

1、 彭政閔：原為副領隊兼農場主管，轉任一軍總教練。

2、 林明憲：原為二軍總教練，轉任一軍野手統籌教練。

3、 王建民：原為二軍投手教練，轉任一軍投手教練。

4、 王竣杰：原為二軍投捕教練，轉任一軍投捕教練。

5、 林威助：原為一軍總教練，轉職球團海外發展顧問。

6、 陳智弘：原為一軍投捕教練，轉任二軍總教練。

7、 平野惠一（Hirano Keiichi）：原為一軍打擊／內野統籌教練，轉任農場野手發展總監。

8、 佛斯特（John Foster)：原為一軍投手教練，轉任農場投手發展總監。