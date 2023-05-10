宜蘭東門夜市日前發生一起驚悚車禍，一名女騎士疑似在路口搶黃燈直行，遭左側闖紅燈的轎車當場撞飛，身體在空中翻滾數圈後墜地，後方騎士目擊整個過程，曝光畫面，遭撞女騎士目前傷勢不明，警方將根據影片調查釐清肇事原因。

記者爆料網曝光事發畫面，只見灰色上衣的女騎士行駛到路口時，上方號誌變為黃燈，女騎士仍繼續往前騎，左側突然駛來一輛黑色休旅車直接把她撞飛，撞擊當下女騎士騰空翻了數圈後重重墜地，物品散落一地；事發在5月4日下午5點10分，宜蘭市新興路、和睦路口。

據記者爆料網指出，女騎士剛騎出當地知名的「東門觀光夜市」牌樓，左側一輛自小客行駛而來，女騎士來不及閃，一頭撞上車頭，人當場彈飛摔落地；畫面中女騎士在和睦路上直行，號誌由綠先轉黃燈，就在機車撞上後，才轉換成「紅燈」；看起來「機車為搶黃燈直行」、自小客車是否「闖紅燈」，仍交由警方調查釐清肇事原因。