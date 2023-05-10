許多人都會透過交友軟體尋找對象。一位男子近日分享，他在交友軟體上認識一個18歲的8+9妹妹，原本兩人相處都很正常，沒想到妹妹某天約會回家後才坦承有個8+9男友，後來還透露她曾隨便約炮玩3P或4P，想離家北上跟他一起生活，讓男子嚇到決定斷絕一切聯絡資訊，貼文曝光後引發熱議，許多人則紛紛直呼，男子根本是從路邊撿到一個破掉的麻布袋！

原PO在Dcard發文表示，妹妹趁著北上玩的時候找他約會，原本兩人相處一切正常，妹妹卻在結束時問他「要不要去開房？」原PO果斷拒絕送對方回飯店後，妹妹才坦言自己有個8+9男友，只是因為感情不太好才決定來找原PO，後來還說已經分手了，讓原PO覺得另有蹊蹺。

在原PO旁敲側擊後，妹妹才透露自己因為被劈腿而開始玩男人，會玩3P、4P隨便找人約炮，為了和原PO相處準備多留幾天，結果沒錢生活，甚至希望未來能跟他一起生活。原PO感嘆，妹妹的說法讓他聽到三觀快炸裂，「妳看上我會穿搭打扮，但我走的是韓系歐巴不是路邊猴仔捏」，最後只好耐心苦勸妹妹好好自愛，並刪除和對方的一切聯絡資訊。

對此，許多網友紛紛回應，「路邊撿到一個看起來不錯的提袋，結果翻過來發現破了好幾個洞…乾咧！原來只是個破掉的麻布袋！然後再丟回去路邊」、「應該會是很好的單親媽媽吧」、「喔那是我朋友的表妹啦，小名proma」。

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