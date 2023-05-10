美利達集團首季受惠大陸內銷市場產銷量大幅成長，推升本業獲利成長，卻因業外收益大幅縮水，稅後純益5.65億元，年減53％，EPS 1.89元。

全球最大的自行車鏈條供應商－桂盟集團首季稅後純益2.44億元，EPS 1.94元，還不及去年首季3.96元的一半。桂盟董事會決議今年第一季每股擬配息1.16元，除息基準日為9月20日，股息發放日為10月13日。

巨大集團表示，首季營業利益16.9億元、衰退27.3％，主因是毛利率降至疫情前水準，稅前盈餘15.2億元，年減41.3％，主因是業外費用受到匯兌損失0.82億元（去年同期有2.3億元匯兌利益），加上升息使利息費用增加；稅後純益8.36億元，年減54.1％，第一季所得稅費用提高，主因是未分配盈餘稅增加及適用優惠稅率減少，造成第一季EPS僅2.13元。

巨大自有品牌第一季在主要市場銷售表現，依原幣計算，以捷安特中國內銷表現最為亮麗。受惠於大陸疫情後消費復甦及民眾健康意識提升，自行車運動人口顯著增加，帶動中高階運動車款強勁需求，第一季營收較去年同期大幅成長超過五成。

惟捷安特歐洲公司及美國公司，均受到中低階產品庫存升高影響，銷售分別較去年同期減少高個位數及雙位數。第一季，巨大集團整體E-bike銷售占集團營收32％，歐洲仍是全球E-bike主要銷售市場，雖然一般中低階自行車需求趨緩，但E-bike維持成長動能，提升整體平均單價與獲利。

巨大、美利達、桂盟10日同時公布4月營收。其中，巨大去年同期因大陸封控影響、營收低基期，巨大集團4月合併營收70.31億元，年增20.27％，代工業務及自有品牌都有成長；前四月累計合併營收271.72億元，年減少3.48％。

此外，美利達因配合客戶去化庫存而減緩出貨量，4月合併營收24.05億元，年減11.15％；前四月集團合併營收107.63億元，年減0.94％。

桂盟受到整車廠消化庫存、大砍零件訂單影響，4月合併營收為4.00億元，年減26.96％；前四月累計合併營收17.06億元，年減30.92％。