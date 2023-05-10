經濟部國際貿易局及外貿協會首度攜手台灣糖餅公會、太允國際、大東羊食品、浤良食品等19家企業籌組臺灣館，首度參與加拿大食品展；除了揚名國際的珍珠奶茶、鳳梨酥與休閒零嘴冷凍食品外，臺灣館特設「有機暨植物性食品展示專區」相當吸睛，大受青睞。

包括臺灣植物肉大廠弘陽、奇美及松珍的植物肉炸雞塊、植物肉水餃及植物肉海鮮，皆為詢問度相當高的品項；有機食品則展示各式健康天然植物飲，如青汁、山苦瓜及藜麥飲等，亦受到西方買主青睞。

參觀買主表示，加拿大華人市場商機龐大，且可就近供應美墨市場，臺灣食品於當地一直都有很好的銷量，期待採購到更多好產品銷售。

此外，此次參展企業深耕食品產業多年實力堅強，包括ISO22000、HACCP、HALAL等國際認驗證一應俱全，於食品安全與技術革新上亦持續精進；在穩定供應鏈部分，我國食品企業高度自我要求，彈性的客製化服務，不論是冷凍、常溫新品研發或是口味調整都能達成買主要求，在國際市場具口碑，更吸引大型零售通路商Walmart有興趣，而有機及植物性食品展示專區，則受惠全球健康浪潮及澳洲有機同等性協議，也吸引看好相關發展的買主洽詢並登記後續線上媒合洽談。

去（2022）年我農產食品出口額逾52億美元，其中加拿大為我第9大出口國，年增率達5.5％，漲幅排名第三，僅次於日本及菲律賓，此次由貿協籌組臺灣館並首度參展，業者們希望可以找到合適的當地代理商，而已進入當地市場業者則期能再擴大美、加出口金額。