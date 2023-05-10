中信兄弟總教練彭政閔。（資料照／中央社）

中信兄弟季中換帥，率隊打下2連霸且是連2年橫掃對手的總教練林威助遭拔兵符，轉職球團海外發展顧問，由副領隊兼農場主管彭政閔接掌「黃衫軍」兵符，另外，投手教練也做出異動，佛斯特轉任農場投手發展總監，由二軍投手教練王建民接任一軍投手教練。

今天賽前兄弟宣布林威助因家中有事告假，目前只請1天，由首席教練陳江和暫代兵符，這也是「助總」在一軍執教後首度缺席比賽，網路上還盛傳「助下恰上」的風聲，領隊劉志威在與富邦悍將賽後出面說明。

以下是兄弟聲明：

中信兄弟歷經七年六亞和二連霸後，為持續追求球團長遠發展，10日宣布新的人員調動，由副領隊、農場主管彭政閔接任總教練；原二軍總教練林明憲擔任一軍野手統籌教練；原二軍投手教練王建民擔任一軍投手教練；原二軍投捕教練王峻杰擔任一軍投捕教練。

彭政閔2001年加入中華職棒，19個球季敲出 2,044 支安打、192 轟、1096 分打點，多次獲得打擊王、金手套獎。2019 年引退後，即擔任中信兄弟副領隊兼農場主管，主要負責選手養成的訓練規劃，深入了解球隊文化與氣氛，亦熟悉不同世 代的球員，對於賽季期間的戰力調度與安排，以及中長期培養更多潛力球員，具備 通盤的規劃能力與視野，能幫助球隊永續經營。另一方面，擔任副領隊也培養了領 導與管理能力，加上赴美交流參訪期間參與小聯盟的教練團運作，經歷豐富且完整， 足以勝任總教練職務。同時，由長期在二軍協助培養年輕選手的林明憲及王建民接 任一軍野手統籌教練及一軍投手教練，王峻杰擔任一軍投捕教練，持續協助彭政閔 總教練帶領球隊拿下三連霸。並由陳智弘接任二軍總教練，平野惠一及佛斯特轉任 農場野手發展總監及農場投手發展總監，持續為二軍及農場的培育努力。

中信球團長久致力於深耕球員發展及精進球隊戰績並進，高度肯定林威助總教練在其任內帶領球隊締造二連霸成績，能力與貢獻皆有目共睹，球團將賦予更艱鉅任務，轉任球團海外發展顧問，協助推動亞洲大聯盟的進展，並負責規劃球團拓展日、韓及大陸業務，以中信兄弟經驗全面提升台灣及亞洲棒球實力。

中信兄弟教練團改組詳細內容如下:

* 1、 彭政閔:原為副領隊兼農場主管，轉任一軍總教練。

* 2、 林明憲:原為二軍總教練，轉任一軍野手統籌教練。

* 3、 王建民:原為二軍投手教練，轉任一軍投手教練。

* 4、 王竣杰:原為二軍投捕教練，轉任一軍投捕教練。

* 5、 林威助:原為一軍總教練，轉職球團海外發展顧問。

* 6、 陳智弘:原為一軍投捕教練，轉任二軍總教練。

* 7、 平野惠一(Hirano Keiichi):原為一軍打擊/內野統籌教練，轉任農場野手 發展總監。

* 8、 佛斯特(John Foster):原為一軍投手教練，轉任農場投手發展總監。