44歲南韓女星孔曉振挑選劇本的眼光精準，且合作男星不乏玄彬、金秀賢、趙寅成、蘇志燮等多位男神級演員，因而有「男神收割機」、「收視率女王」的稱號。去年孔曉振飛往紐約嫁給小10歲韓裔美籍創作歌手Kevin Oh(凱文吳)後，便迅速趕回韓國工作，日前與李敏鎬拍攝的《問問星星吧》已殺青，近日她更新社群，公開10年前拍攝的大尺度寫真照，魔鬼身材隨即引起外界關注。

孔曉振9日上傳在故人攝影展與多年前寫真舊照的合照，懷念地說：｢看見10年前的我，感覺好奇怪｣，從牆上照片可見，孔曉振拍了2張寫真，第一張只穿白色內衣，趴在窗戶邊的地板上，自然的光線搭配燦爛的笑容，釋放出女神獨有的魅力，第二張照片則身穿黑色內衣，外搭一件白色襯衫，大方秀出水蛇腰跟超結實的川字腹肌，身材比例相當勻稱，不愧是模特兒出身的女明星。

照片一出，粉絲們紛紛暴動留言：「10年前的照片好辣」、「看不出有任何變化，我以為是昨天拍的照片呢」、「最性感的韓國女演員之一」、「我也好想擁有歐膩這樣的身材」、「喔我的天啊，好漂亮好可愛喔」、「每個男人都想珍藏妳的照片」、｢其實看過去的照片，心裡常會有微妙的感受｣、｢美麗又好有氣質。」

孔曉振上月4日歡度44歲生日時，曾分享身穿藍色襯衫式連衣褲，內搭白色T恤，並戴上一副浮誇藍色膠框太陽眼鏡的近況照，宛如大學生又街頭感十足的打扮，引起網友熱議，紛紛留言：「看起來好年輕」、「姐的氣質無人能敵」、「我們依然愛妳」、「完全被時光遺忘了。」