以漫威世界觀中「雷神索爾」一角爆紅的男星克里斯漢斯沃(Christopher Hemsworth)，去年才宣布自己具有阿茲海默症高風險基因，因而決定暫時息影的消息，近期更傳出他「臉型變化不少」的消息，讓網友質疑是經過「整形」，抑或是「類固醇」的後遺症，在社群上引發不小的討論。
綜合外媒報導，克里斯漢斯沃過往的臉部線條，其下顎線呈現圓弧鵝蛋型，不過近期的下巴輪廓開始變得鮮明，並且更加方正有稜角，而相關的對比照片在網路上流傳後，引發網友討論聲浪，質疑他經過「二次加工」。此外，更有網友挖出他此前深陷「施打類固醇」的風波，稱他此番變化是施打類固醇的後遺症，在社群上掀起兩極輿論聲浪。
不過，美國喜劇演員、綜合格鬥解說員兼YouTuber的喬羅根（Joe Rogan）過往曾對此事發表看法，幫克里斯緩頰表示：「你一定沒有看過他的訓練。」指出單獨服用藥物並不會讓普通人擁有像他一樣的身材，「重要的是要付出大量努力，(肌肉)才會變得那麼大。」另外，克里斯過往在IG上也時常曬出自己的運動計畫，讓不少支持他的粉絲表示：「那是他自律的表現。」
事實上，過往歐美不少身材健美的知名男星舉凡巨石強森(Dwayne Johnson)、克里斯漢斯沃等人都曾被網友質疑是以「類固醇」來維持體態。對此，巨石強森曾正面回應傳聞：「自己是透過運動和均衡的飲食計畫來維持體態，不論平常的工作再怎麼忙碌，還是會嚴格的鍛鍊自己，將身體推向極限的邊緣。」澄清自己的肌肉為貨真價實。
文章來源：Did Chris Hemsworth Get A Jaw Implant? Netizens Are Convinced After Seeing His ‘Before-After’ Pic: “He Looks Like Zac Efron Had A Baby With Chris Pine”
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。