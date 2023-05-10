以漫威世界觀中「雷神索爾」一角爆紅的男星克里斯漢斯沃(Christopher Hemsworth)，去年才宣布自己具有阿茲海默症高風險基因，因而決定暫時息影的消息，近期更傳出他「臉型變化不少」的消息，讓網友質疑是經過「整形」，抑或是「類固醇」的後遺症，在社群上引發不小的討論。

綜合外媒報導，克里斯漢斯沃過往的臉部線條，其下顎線呈現圓弧鵝蛋型，不過近期的下巴輪廓開始變得鮮明，並且更加方正有稜角，而相關的對比照片在網路上流傳後，引發網友討論聲浪，質疑他經過「二次加工」。此外，更有網友挖出他此前深陷「施打類固醇」的風波，稱他此番變化是施打類固醇的後遺症，在社群上掀起兩極輿論聲浪。

There have been rumors that Chris Hemsworth has undergone plastic surgery in order to maintain his good looks. Many fans and Reddit users have accused him of going under the knife. He possibly had a nose job, jaw surgery, and chemical peel.https://t.co/H6GK0KY5ZV — Free Folk Nation (@FreeFolkNat) April 30, 2023

不過，美國喜劇演員、綜合格鬥解說員兼YouTuber的喬羅根（Joe Rogan）過往曾對此事發表看法，幫克里斯緩頰表示：「你一定沒有看過他的訓練。」指出單獨服用藥物並不會讓普通人擁有像他一樣的身材，「重要的是要付出大量努力，(肌肉)才會變得那麼大。」另外，克里斯過往在IG上也時常曬出自己的運動計畫，讓不少支持他的粉絲表示：「那是他自律的表現。」

事實上，過往歐美不少身材健美的知名男星舉凡巨石強森(Dwayne Johnson)、克里斯漢斯沃等人都曾被網友質疑是以「類固醇」來維持體態。對此，巨石強森曾正面回應傳聞：「自己是透過運動和均衡的飲食計畫來維持體態，不論平常的工作再怎麼忙碌，還是會嚴格的鍛鍊自己，將身體推向極限的邊緣。」澄清自己的肌肉為貨真價實。