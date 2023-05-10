中天新聞台自2020年底遭NCC通傳會撤照關台後，針對遭裁罰事項提出申訴抗告，至今已讓NCC吞下10連敗。最關鍵的換照案今(10日)判決出爐，台北高等行政法院裁決NCC敗訴。但粉專「興趣使然的路人」指出，判決文中提到「中天提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處分並准予換照，再向NCC求償79億餘元」，北高行新聞稿則強調「原告其餘之訴駁回」，傻眼直呼：看樣子是不用賠償了？

中天新聞台原本是各家電視新聞台中的收視率翹楚，在2019~2020年總統大選期間卻屢次遭到NCC裁罰，包括綠委邱議瑩「大家莫離開」、農民200萬噸柚子棄水庫口誤、三市長合體天現鳳凰雲等案，經申訴抗告後都認為中天並未違反新聞倫理，NCC吞10連敗。中天新聞被NCC予以不換照處分，從有線電視新聞台行列下架後，即便轉戰網路並未就此消失，但中天估算因NCC違法處分受財產損失79億5369萬9980元，策略性提出附帶求償，若獲得賠償願捐給公益。

興趣使然的路人提到判決文中說，「中天提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處分並准予換照，再向NCC求償79億餘元，台北高等行政法院今撤銷原處分，NCC應依判決意旨做出適當之處分。全案可上訴。」他驚呼，「等等，所以NCC有要賠79億餘元嗎？如果要賠的話，可以請党付嗎？」還酸副總統賴清德的數位身份證談判如果破局，可能又要從國庫扣十億了，「怎麼覺得我們最近老是在幫党收爛攤子啊？」

他並更新台北高等行政法院的新聞稿內容指出，「本院受理原告中天電視股份有限公司與被告國家通訊傳播委員會間衛星廣播電視法事件(109年度訴字第1435號)，經審理結果判決原告一部勝訴一部敗訴，簡要說明如下：一、裁判要旨：(一)原處分撤銷。(二)被告就原告民國109年6月8日之換照申請案，應依本判決之法律見解作成決定。(三)原告其餘之訴駁回。」傻眼直呼：看樣子是不用賠償了？

此外，興趣使然的路人還PO出NCC裁決的《中天新聞台歷年違規紀錄統計表》（執照期間：103/12/12～109/12/11），圖表中可見107年裁罰3件、108年18件，109年4件，強調「陳耀祥從108/5/30開始擔任NCC主委（109/7/31為止是代理主委）。一點也不可疑？」