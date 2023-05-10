今(10)中午，台中市南屯區捷運豐樂公園站，附近有建築工地在施工，不料，吊車的吊臂突然斷裂從30樓高的地方往下砸落，吊臂鋼樑直接刺穿正在行駛中的捷運車廂，並釀1死10傷嚴重事故，其中死者還是靜宜大學法律系助理教授的林淑雅；不過PTT上卻有網友詢問，「吊臂砸死人的大樓算凶宅嗎？」，網友們也給答案了。

台中捷運列車行駛至豐樂公園站時，遭到附近的興富發建築工地吊車吊臂掉落砸到車廂，釀1死10傷的意外，對此，有網友在「PTT」上發文詢問「吊臂砸死人的大樓算凶宅嗎？」，該網友也提到「樓頂吊臂掉下來砸死人，這樣是整棟都凶宅，還是頂樓是凶宅？有卦咪？」，而其他網友則回應表示「不算」、「建案內沒死人呀！」。

另外也有網友也發文詢問「新建案公安砸死人應該不算凶宅吧？」，他表示「這次是在建築物的所屬權範圍外砸死人的，應該有99.99%不能算是凶宅了，那如果施工時有人死在裡面，這樣能算凶宅嗎？我記得以前也有發生過類似的公安，但該建案後來也是正常賣」;對此，其他網友則回應「不算啊」、「房價是肯定一毛都不會掉」、「房價會飆漲」。

新建案吊臂掉落砸死人「算凶宅嗎？」。（翻攝自PTT）