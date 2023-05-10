昨天，瓦格納首領普里戈津(Yevgeny Prigozhin)再次痛罵俄軍表現無能，放棄了戰線。此說法獲得烏克蘭的證實。東部戰線發言人奇列瓦蒂(Serhiy Cherevatyi)表示，烏軍在巴赫穆特(Bakhmut)重創了俄羅斯第 72 獨立摩托化步兵旅，收復了3平方英哩的土地。

奇列瓦蒂表示巴赫穆特的局勢仍然困難，但是俄軍的攻勢在這幾天被烏軍痛擊，瓦格納軍也損失慘重，莫斯科只能被迫使用正規軍填充。

「那裡有兩支部隊受到嚴重破壞，可惜的是，還不到殲滅的程度。」

烏克蘭第3獨立突擊旅之下的一個營在推特上表示，他們已將俄羅斯士兵趕出巴赫穆特部分地區，並分享了一段俄軍逃離的影片，烏軍派出坦克在清剿被打散的俄軍，烏軍與坦克逐個壕溝檢查剩下的俄軍。該旅稱，他們在星期二重新奪回了大約三平方英里(約27平方公里)的土地。並表示這次戰鬥是在巴赫穆特西南郊外，為期兩天。

這似乎佐證了普里戈津的說法，他在昨天說俄羅斯72摩步旅已經放棄了陣地，只留瓦格納集團作戰。

У ЗСУ підтвердили заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що з-під Бахмута втекла 72 окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії pic.twitter.com/QtvhF7etVI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2023

亞速營(Azov Regiment)創始人比利斯基(Andrii Biletskyi)在電報網表示，就他所知，俄羅斯第 72 旅的兩個連被完全摧毀。

不過，儘管烏克蘭聲稱這兩天的戰鬥頗有展獲，但是俄羅斯軍隊仍然控制著巴赫穆特絕大一部分。根據美國智庫戰爭研究所的資料，烏克蘭控制區剩不到一平方英里。