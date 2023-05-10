台中捷運今傳工安意外，興富發建案工程車吊臂疑因施工不當砸向正在行駛的捷運，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅當場死亡，林淑雅父親林勝木是嘉義市知名律師，據林家多年老鄰居透露，得知女兒意外喪命，林母哀慟欲絕，甚至一度癱軟到無法行走，甚至哭喊要用自己的命換女兒「願一命換一命」，讓親友都忍不住跟著落淚。

林父林勝木法官退休，在嘉義市執業當律師，曾任嘉義律師公會理事長，林家居住在嘉市多年，據林家多年老鄰居透露，今稍早和林母聊天時，林母還開心提到林淑雅周末會回來過母親節，沒想到中午就傳出憾事，白髮人送黑髮人，讓倆老難以接受。

鄰居表示，林母多年前因心臟不舒服突然倒地不起，因林淑雅緊急叫救護車，林母才撿回一命，從此林母就認為自己的命是女兒救回來的，所以今天聽到女兒在中捷意外身亡，林母才會悲傷哭喊「願一命換一命」，似乎是想用自己的命換回女兒。

鄰居透露，林淑雅出事後，由弟弟先趕往台中處理後續，林父、林母雖年事已高，仍堅持要見女兒最後一面，最後由另一名鄰居開車，在親友陪同下趕赴台中。