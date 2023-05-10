興富發建設台中「文心愛悅」新建案今（10）日發生嚴重工安意外，31樓頂樓高塔吊臂拆除過程斷裂，砸中一旁行駛中的台中捷運車廂，造成1死10傷！眼看近期台中工地意外頻傳，引發社會關注，大台中不動產開發公會呼籲營建業應該重視工地安全，加強安全管理及各項防護措施，防止意外事故發生，避免鄰損或造成周遭環境破壞，傷及無辜等憾事。

大台中不動產開發公會理事長王至亮強調，營建工地是一個高風險的工作環境，因此工人和公眾的安全是最重要的。營建業者應該加強營建工程安全管理，尤其是在高風險的施工區域，應該加強安全防護措施，例如建立安全圍欄、警示標誌、防護網等，確保施工區域的安全；同時，營建業者還應該加強施工現場的監管，確保施工人員嚴格遵守安全規定和標準。

王至亮表示，營建相關單位應留意高處作業之危險，稍有不慎極易釀災，施工單位應確實做好施工前設備的檢查及相關安全防護設施，以防止機具或人員墜落情事發生。政府相關單位應針對轄內新建工程加強檢查，如查有違反規定者應限期改正，或依法停工，避免憾事發生，確實維護現場工作者及周遭民眾的安全。