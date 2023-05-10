台南8日發生一起重大車禍，一對母女過斑馬線，遭左轉休旅車撞擊，3歲女兒當場死亡，未料事隔才一天，又有人目擊到汽車未做確認，直接左轉鬼切，影片曝光讓網友都炸鍋。

一名網友在PTT八卦版分享行車紀錄器，時間為9日下午2點，也就是死亡車禍的隔天，一輛黑色轎車從忠義路二段準備左轉成功路，未做確認就直接硬切左轉，後方車主見狀嘆氣「看，又一個」。

原PO也傻眼「這不就是昨天孕婦撞人的路口嗎？今天又有人西瓜切了」，大嘆台灣到底何時才能做個行人庇護島，擴大人行道的街角和改善考照制度，他表示自己查了一下美國交通部網站，一個行人庇護島約台幣30到100萬而已，但台灣出事永遠只會搞個交通大執法，不去從源頭改善，更何況3月15台南才搞過一次大執法。

鄉民也附和：「交通大執法就是笑話而已，違規違停依舊」、「台灣官員水準」、「這政府沒神經了，不痛不癢」、「市長忙著宣傳肉燥飯」、「好歹推個行人號誌分離吧」、「會有民意代表出來吠會撞到行人庇護島」、「反正過幾天大家就忘了啊，幹嘛浪費錢」。