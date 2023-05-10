鴻海創辦人郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，甚至更指時任總統府秘書長李大維曾在2021年6月17日打電話給他，告知「這個大小姐說，你還是不要買了」。對此，前立委郭正亮10日就表示，「蔡英文一心只想發展國產疫苗，所以慈濟的證嚴法師就講，『妳還要卡年輕人打不到疫苗，那我要出來開記者會』，其實總統府是因為這個壓力，才決定放行了」，引發討論。

郭正亮10日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「我從頭到尾介入這件事，我非常了解那個過程，我們政府的理解就是，那個BNT販售的範圍，上海復星的被授權，沒有包含台灣，只有港澳和還有大陸地區，但他沒有把台灣寫在裡面」，郭正亮更接著說，所以我們政府就叫台灣駐德代表謝志偉去試試看，看能不能直接跟BNT買，但郭正亮指出，「BNT是一個很小的新藥研發廠，它沒有那麼大的預算去做大量製造跟販售，所以它就讓美國藥廠輝瑞入資，輝瑞入資之後就跟BNT簽了一個約，說你只負責德國、歐盟跟土耳其的販售」。

郭正亮也提及，「所以輝瑞就弄了一個大中華地區跟上海復星的簽約，上面沒有明寫台灣，而兩邊都沒有我們，所以蔡政府才想要試試看不透過上海復星，這才是真正的過程」，郭正亮坦言，「但最後BNT不敢答應，事實上就是輝瑞不同意，輝瑞認為這會引來官司，如果真的直接賣台灣，那上海復星會提告，他不想去沾這個麻煩，而我們就直接理解成中國政府介入，其實這個不一定可能是中國政府介入，可能是商業利益」。

最後郭正亮更說，「蔡英文一心只想發展國產疫苗，但她萬萬沒想到疫情發展那麼快，台灣受害這麼嚴重，結果她那時候卡住了，所以慈濟的證嚴法師就講，『妳還要卡年輕人打不到疫苗，那我要出來開記者會』，其實總統府是因為這個壓力，才決定放行了，是這樣的過程」。