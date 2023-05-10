新北市長侯友宜被視為國民黨 2024 總統熱門人選，而日前在新北市議會答詢時，侯友宜拋出兩岸論述，除「杯水論」外，他也明確表態「反對台獨」、「反對一國兩制」。前立委郭正亮10日在《下班瀚你聊》節目指出，美方不希望台灣成為中美關係的變數，也希望台灣的總統「不搞統一」，所以美國會喜歡侯的論調，美方也會比較侯、賴之間誰的變數比較小。

郭正亮表示，美國方面也在詢問國民黨的總統候選人，畢竟藍、綠差距真的很小，而侯友宜在答詢時表態「反一國兩制」、「反台獨」，後者是對北京做交代，前者就是在對台灣做交代，「這個論調美國會欣賞」，美國現在也希望去拜訪中國，不希望台灣有變數。

郭正亮指出，美國期待的台灣未來的總統，要「不搞統一」，但也不能成為美中關係的變數，所以美國正在比較，侯友宜跟賴清德誰的變數比較小，這已經不是統獨問題，也沒有人會相信侯友宜會搞統獨。

郭正亮說，美方沒有反侯的意思，畢竟侯友宜跟中國的淵源真的很少，而侯友宜身上的「台灣味」，正是因為很難從侯友宜聯想到統一。

對於民進黨的參選人，郭正亮表示，賴清德的民調從 41.4% 跌到 35.4%，就是因為「戰爭與和平」的影響還是存在，雖然賴的形象、學經歷都不錯，但賴清德的背後站著 2 個背後靈，「民進黨的執政包袱」和「賴清德台獨運動者的歷史」。

但郭正亮解釋，現在蔡政府推動的很東西，賴清德是沒辦法擋的，包括警察加入民防受軍訓、義務役延長1年等等，都是蔡英文的國安團隊答應美方的事情，賴清德無法改變，而這些議題都與「戰爭與和平」相關，他躲不掉。

郭也提到，美國會觀察台灣政治人物的領導風格，而總統蔡英文在美國眼裡是穩定、可預測，做決策時不會從天下掉下來說做就做；反之，賴清德的作法太決斷，比較大刀闊斧，預期性比較少。