每間公司到職時要提供的資料不盡相同，一名女網友表示，她最近剛換新工作，主管要求她在資料上填寫「保證人的身分證字號」，結果她的媽媽得知消息後，瞬間勃然大怒，直說：「你還是不要去上班好了」，擔心她遭到不肖公司詐騙。貼文一出，有內行網友指出，公司要求提供保證人資料，其實並不罕見。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己最近換了一份新工作，需要簽署工作合約，為了以防萬一，她先將合約的電子檔傳給家人查閱，媽媽看完後，認為這家公司應該沒有什麼大問題。不過到了入職當天，主管發現原PO繳交的合約資料沒有填寫「保證人身分證字號」，連忙要求她補齊。

而原PO的媽媽正是保證人，她撥通媽媽的電話表明需求後，卻換來一陣高分貝飆罵，「現在找工作哪有要身分證的」、「我看你還是不要去上班好了」，聲音大到震痛了原PO的耳膜，就連一旁的主管也聽得一清二楚，後來，原PO的媽媽還傳訊息警告，「萬一妳被騙，我要附連帶責任」，希望原PO打退堂鼓。

對此，原PO覺得無法理解，認為早就拿合約給家人確認，公司營運也相當正常，甚至還有在百貨公司設櫃，且很多產業入職時都會要求填寫保證人資料，即使媽媽存疑，也應該理性詢問緣由，而不是情緒化地在電話另一頭發飆，根本無濟於事。

貼文曝光後，有不少網友指出，和「金錢」有關的職位常常都會被要求提供保證人資料，「我之前錄取大公司業務助理也需要連帶保證人，理由是有時候會碰到錢」、「當過某大藥廠的業務，交資料時也需要保證人，應該是看什麼產業吧」、「我本身在公股銀行上班，也有跟我要家人資料，主要是要徵信，看有沒有不良欠債之類的，可能怕偷錢」。

除此之外，有內行網友指出，依照民法，這種情況被稱為「人事保證契約」，是針對將來可能發生「需獨立負擔損害賠償責任」職位的一種特殊保證，為了防止受雇人沒有辦法負擔責任，因此須要由另一人擔保，負起連帶責任。