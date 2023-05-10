中信兄弟今年要尋求3連霸，卻在10日驚傳季中換帥的消息，原一軍總教練林威助改任球團海外發展顧問，由副領隊兼農場主管彭政閔接掌「黃衫軍」兵符，領隊劉志威強調人事異動原因，是因為球團長遠考量，也不是因為戰績考量，更不是網路上的傳聞，「球團立場都是以長遠規劃做考量，沒有像傳言寫的那樣。」

劉志威表示，會選擇由彭政閔接掌一軍兵符，主要是他在2019年引退後，即擔任兄弟副領隊兼農場主管，對球隊整體規劃、方向都很清楚，也有涉獵行政業務，加上對不同階層球員掌握高，由他接任，不管是在球員發展、戰績都能並進，「他本來就是球隊陪有的優秀人才，由他接任是恰當的。」

兄弟在林威助帶領下連2年在「台灣大賽」橫掃對手、完成2連霸，不過今年衛冕軍開季戰績不理想，但劉志威否認是因為戰績而換帥，「去年開始與首位的戰績差距比現在還要大，會有異動完全是球團整體發展考量。」

林威助卸下一軍兵符後，將改任球團海外發展顧問，劉志威說：「球團一直有在尋找這個業務的適當人選，對球團來講，有關日本、韓國、大陸這邊的亞洲推展業務一直都是球團重點，現在新的任務交給他，希望他能持續把任務做好。」

至於網路上傳聞林威助踩到老闆辜仲諒的地雷，也有傳言帶隊方針與球團內部不和，劉志威說：「我想傳言的部分就不一一回覆，站在球團立場都是以長遠規劃、人員調整做考量，沒有像傳言寫的那樣。」同時他也肯定林威助帶兵這幾年為球隊的付出。