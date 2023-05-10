因為波音同一天跟歐洲載客量最大的廉價航空公司瑞安（Ryanair）簽下高達300架新機合約，讓波音逐步擺脫737 MAX全球停飛的陰霾。

空巴4月出貨54架飛機，讓1月到4月間累計出貨達181架。雖然較去年同期下跌5％，但仍足以再次領先波音。

另外，空巴4月賣出5架，讓今年來累計取得161架訂單，扣除取消訂單後的淨訂單量達144架。

儘管波音首季出貨量超過空巴，但拉長至1月到4月計算，波音累計出貨156架，總訂單154架，在扣除取消與轉換單訂後的淨訂單則為69架。

空巴目標是今年出貨720架。這本來是其去年出貨量目標，但由於供應鏈問題而調降至700架，最後甚至取消此出貨目標。

儘管空巴今年來從出貨到訂單等數量領先波音，但波音仍然緊追其後。尤其波音取得瑞安高達300架新機訂單而讓空巴備受壓力。

波音跟瑞安下簽合約，出售150架737 MAX噴射機，後者有再購買150架737 MAX的選擇權。瑞安將把所購買的新機，在未來10年用來大幅拓展歐洲市占率。

雖然按波音定價，該合約價值高達400億美元，但波音通常對下如此大單的客戶會給大幅折扣的優惠。

瑞安是波音最重大客戶之一，新合約代表彼此關係重大轉變。因為瑞安執行長奧利里（Michael O'Leary）一年前公開批評波音延遲出貨和沒跟進訂單進度。

他在9日記者會上形容與波音就像婚姻關係，雖然有吵鬧，但會攜手向前。

波音近幾個月陸續跟聯合航空、印度航空、利雅德航空和沙烏地阿拉伯航空等簽下大單，加上瑞安的訂單，有助其恢復過去的獲利能力。