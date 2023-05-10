韓國統計局10日公布4月就業人數2,843.2萬人，雖然較去年同期增加35.4萬人，但增加人數低於3月的年增46.9萬人，主要是全球經濟放緩導致韓國出口連續七個月下滑所致。其中製造業4月就業人數年減9.7萬人，為連續四個月縮減。