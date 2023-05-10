豐田第四季度淨利5,522億日圓（近41億美元），高於市場預估的5,181億日圓。

至於營收年增19％至9.69兆日圓，也高於預期9.096兆日圓。銷售量回升，反映其擺脫去年同期因晶片短缺和新冠疫情等影響。

豐田表示，日圓貶值有助推升海外市場銷售，從而抵消掉原物料成本走高所造成的部份負面影響。

其重要的北美與歐洲市場等營運獲利成長，帶動第四季整體營運獲利年增65％至3,601億日圓。

展望從4月開始的本年度，豐田預期包括大發和日野等子公司的整個集團汽車銷售量，較去年度的1,060萬輛，成長7.8％至1,140萬輛。

其中，本年度純電動車預計銷售約20.2萬輛，較去年度約3.8萬輛大幅成長，主要是豐田bZ3和Lexus的RZ等新車款帶動。

豐田預期本年度營收成長2.3％至38兆日圓，淨利成長5.2％至2.58兆日圓。雖然資本支出將成長16％至1.86兆日圓，但研發上的支出則下跌0.1％至1.24兆日圓。

對於外界預期日圓轉強可能給日本企業造成負面影響，豐田對此表示在銷售成長和削減成本之下，將有助抵消相關影響。

儘管豐田對前景樂觀，但並非所有日本車商都看好未來。像三菱汽車預期本年度淨利，將較去年度銳減41％至1,000億日圓。

即使其預期全球銷售量年增10％至91.7萬輛，營收大增近一成至2.7兆日圓，但由於各類成本上升，和預期日圓走強可能衝擊獲利等，成為其預期淨利大減的主要原因。