35歲大陸戲劇女神趙麗穎，和馮紹峰離婚後，人氣依舊不減，影視邀約不斷找上門，今（10日）她出席牙膏品牌的直播活動，身穿一襲水藍色亮片禮服，而網友也發現她精修的模樣和直播狀態根本沒太大差距，令人稱羨不已。

趙麗穎雖然已是1個孩子的媽，但保養得宜的她，產後就迅速恢復好身材，今她穿上水藍色亮片禮服，平口設計讓她白皙春光外洩，而貼身的剪裁勾勒出她纖細S曲線，讓網友都直呼好像人魚公主。

趙麗穎直播狀態超好。（圖／取自微博）

而不僅是工作室的精修圖，連直播中無P的真實狀態，都可以看到她狀態超好，皮膚緊緻無瑕疵，溫柔甜美自信模樣，令人相當驚艷，「好偉大的一張臉 」、「美麗優雅的人魚公主」、「氣質真絕」、「被今晚的姐姐美到了」、「什麼神仙顏值，怎麼這麼好看」。

趙麗穎和馮紹峰因合作陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》結緣，2018年宣布閃婚，隔年生下1子，未料婚姻僅維持3年就以離婚收場，而之前她受訪時重提當年的定情作，坦言是她人生中的一個轉折，「我學到了很多東西，上了一堂課。」