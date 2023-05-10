中天新聞台自2020年底遭NCC通傳會撤照關台後，針對遭裁罰事項提出申訴抗告，至今已讓NCC吞下10連敗。最關鍵的換照案10日判決出爐，台北高等行政法院裁決NCC敗訴。律師劉韋廷10日在中天《頭條開講》節目強調，NCC如果不上訴，後續會產生國家賠償的問題，要遭到中天針對員工及公司利益等損失求償，所以一定會打到最高行政法院。而中天想回復到原來的頻道，也還要再重新做審查，會否又有刁難？所以路還很長。

「我自己看這個案件是這樣。」劉韋廷表示，其實中天當初在換照的過程，從《衛星廣播電視法》都可以看到，應該是要許可的。因為如果要不予換照，是一件很特殊的狀況，包括可能負責人有刑事前科，或者是公司經營不下去了，才有可能因此沒有辦法換照成功。

劉韋廷提到，所以當然可以想像，NCC這樣子不予換照的決定，本身就是一個違法的決定。但是自己身為律師，到行政法院，不管認為民眾多有道理，多半都會很擔心，因為行政法院畢竟比較站在公務機關的角度，所以要判決民間的公司可以勝訴，其實難度真的很大。

「所以今天聽到這樣的消息，我真的會覺得，行政法院是一個有guts的法院！」劉韋廷強調，不是依照政治來做判決，而是依照司法來做判決，也給了人民很妥適的一個模範。法院判決NCC這部分是敗訴的，但是NCC百分百要上訴，如果不上訴，後續會產生什麼？國家賠償的問題，因為NCC做了錯誤的決定，導致中天被關台，導致龐大的損失，包括員工及公司利益的損失，就會請求NCC來做龐大的賠償。

劉韋廷指出，所以相信NCC不走到最後一步，絕對不會停下來，換言之，一定會打到最高行政法院。如果最高行政法院也判決中天勝訴的話，那能讓中天馬上回復到原來的頻道播出嗎？也不可能。也得再重新做審查，會不會又有一個很特殊的狀況來做刁難？例如說又給予你不予核准，然後你又要再一次打行政訴訟？「有沒有這個可能性？當然我們認為，不太可能！」因為NCC已經有前車之鑑，但政治跟司法還是有一定的距離。

「很難說不會因為政治的事件，讓中天換照又再產生困難。」劉韋廷直言，今天獲得勝訴，不管對中天或行政法院，都給予肯定的評價。但後面的路還很長，但對NCC錯誤的決定有沒有要求償？對失職的公務人員有沒有要懲罰？這部分中天也可以去做思考。